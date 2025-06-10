BIST 9.487
DOLAR 39,29
EURO 44,85
ALTIN 4.177,86
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatlarını açıklandı.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kombine kart satışının 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Mevcut kombine kart sahiplerine özel başlatılan ve 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek yenileme döneminin ardından yer değiştirme imkanı sunulacağı aktarıldı.

Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satışın ardından genel satış işlemlerine geçileceği kaydedildi.

Kombine fiyatları şöyle:

Fenerium Alt ve Maraton Alt: 86 bin 800-455 bin

Fenerium Üst ve Maraton Üst: 33 bin-64 bin 400

Kale arkası: 20 bin 500

Öğrenci: 10 bin 750

ÖNCEKİ HABERLER
Şafak Sezer CZN Burak'a 5 milyon TL’lik dava açtı 15 gün süre verdi
Şafak Sezer CZN Burak'a 5 milyon TL’lik dava açtı 15 gün süre verdi
İsrail ordusundan Yemen'in batısındaki 3 limana saldırı tehdidi
İsrail ordusundan Yemen'in batısındaki 3 limana saldırı tehdidi
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na başvuru! Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için izin istedi
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na başvuru! Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için izin istedi
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Cem Küçük'ten Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası 'Şüphe ediyorum' çıkışı! Özgür Özel'e çağrı
Cem Küçük'ten Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası 'Şüphe ediyorum' çıkışı! Özgür Özel'e çağrı
Kılıçdaroğlu ses kaydı sonrası konuştu: Operasyon haberi yapıldı
Kılıçdaroğlu ses kaydı sonrası konuştu: Operasyon haberi yapıldı
Fenerbahçe Beko skoru 3-0 yaptı finale yükselen ilk takım oldu
Fenerbahçe Beko skoru 3-0 yaptı finale yükselen ilk takım oldu
Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı protestoda 2 ev ateşe verildi
Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı protestoda 2 ev ateşe verildi
Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan Çekya'ya gol olup yağdı
Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan Çekya'ya gol olup yağdı
A Milli Futbol Takımı, Meksika karşılaşmasına hazır
A Milli Futbol Takımı, Meksika karşılaşmasına hazır
Trump ve Netanyahu telefonda görüştü
Trump ve Netanyahu telefonda görüştü
Trump'tan LA'deki göstericilere: Tüküreni vururuz!
Trump'tan LA'deki göstericilere: Tüküreni vururuz!