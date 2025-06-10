Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek kimdir? Kızı Nehir Zeyrek'ten yeni iddia meğer...
MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrasında kasıt iddiası gündeme oturdu. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek suskun kalırken, çocuklarından büyük olan kızı Nehir Zeyrek'in yeni iddiaları var. "Babamın kanının yerde koymayın' diyen Nehir Zeyrek, Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kazanın detaylarını anlattı, kuşkusunun sebebini izah etti. Bakın neler olmuş...
MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili 'şüpheli' durumlar var ve bu da gündeme oturdu. Cem Küçük de ölümü 'şüpheli' bulurken, iddiayı gündeme taşıyan kızı Nehir Zeyrek'in "Babamın kanını yerde bırakmayın" paylaşımı oldu. Bu paylaşım sonrasında Nehir Zeyrek'ten 'şüphesinin' sebebine dair bomba açıklamalar geldi.
Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından 'babamın kanını yerde bırakmayın' sözlerinin sebebini açıkladı. Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kazanın detaylarını anlatan Nehir Zeyrek, "babasının ölümünün şüpheli olduğunu şöyle anlattı:
-Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam moturun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan 'telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor.
-Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şansın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu, yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.