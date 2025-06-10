Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek kimdir? Kızı Nehir Zeyrek'ten yeni iddia meğer...

-Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şansın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu, yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.