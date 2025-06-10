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Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu iddialar var

Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu iddialar var

Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H. Batman'da başından vurulmuş halde bulunduğu, ağır yaralanan hakimin yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü.

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Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H. başından vurulu halde bulunduğu iddia edildi. Ağır yaralanan hakim A.H.'nin yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ileri sürüldü. Ankara’da görevli hakimin bayram izni için memleketinde olduğu belirtildi. Oda TV'nin haberine göre hakimin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

İntihar girişimi iddiası var

Batman Barosu'ndan Rostem Siyahtaş ise sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, hakim A.H.'nin intihar girişiminde bulunduğu yönünde bilgi edindiklerini öne sürdü. Olaya ilişkin resmi makamlardan bir açıklama ise yapılmadı.

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