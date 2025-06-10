Hepsiburada'dan Babalar Günü'ne özel kampanya yüzde 60 indirim fırsatı

Hepsiburada, her zevke ve ihtiyaca hitap eden çeşitli hediye alternatiflerini bir araya getirdiği Babalar Günü'ne özel kampanyasını başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "En Baba Hediyeler" adlı kampanyayla teknoloji, moda, spor, kişisel bakım ve hobi gibi kategorilerde babalar için hediye seçenekleri sunuluyor.

Kampanya kapsamında, gömlek, tişört, ayakkabı ve aksesuar kategorilerine ek olarak tıraş makineleri, parfümler, cilt bakım ürünleri gibi günlük yaşamda kullanım kolaylığı sağlayan ürünler yer alıyor.

Akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar, tabletler, bilgisayarlar ve teknolojik aksesuarlar, hem iş hem de günlük yaşamda kullanım kolaylığı sağlıyor. Döküm tavalar, bıçak setleri, kahve makineleri, blender'lar ve mangal ekipmanları ise farklı hediye arayanlar için seçenek oluşturuyor. Koşu ayakkabıları, akıllı bileklikler, egzersiz ekipmanları ve spor kıyafetleri ise sağlıklı yaşama motive ediyor.

Yüzde 60'a varan indirimler sunuluyor

Ürünler, 9 taksit imkanı ve hızlı teslimat avantajıyla kullanıcılarla buluşuyor. Ayakkabılarda yüzde 60'a, spor ayakkabılarda yüzde 50'ye, saat ve aksesuarlarda ise yüzde 45'e varan indirimler bulunuyor.

Tıraş makineleri, parfümler ve bakım ürünleri özel kampanyalarla öne çıkarken, seçili tıraş makinelerinde peşin fiyatına 3 taksit imkanı sunuluyor. Erkek parfümlerinde 2 bin 500 lira ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 20 indirim yapılıyor.

Teknoloji kategorisinde, akıllı saatlerde 500 lira kupon veya kayış hediyesi, kablosuz kulaklıklarda ise 700 liraya varan kupon avantajı bulunuyor.

Mutfak ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim ve "2 al 1 öde" seçenekleri sunulurken, hobi ve müzik ürünlerinde sepette yüzde 5; e-kitap alışverişlerinde ise 500 liraya varan indirim uygulanıyor.