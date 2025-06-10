BIST 9.487
DOLAR 39,29
EURO 44,85
ALTIN 4.177,86
HABER /  DÜNYA

Japonya açıklarında Çin'e ait 2 uçak gemisi görüldü

Japonya açıklarında Çin'e ait 2 uçak gemisi görüldü

Japonya hükümeti, Çin'in aktif iki uçak gemisi Liaoning ve Shandong'un 7-9 Haziran tarihlerinde Japonya yakınlarında görüldüğünü açıkladı.

Abone ol

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, ülke yakınlarında gözlemlenen Çin uçak gemilerine dair açıklamada bulundu.

Liaoning ve Shandong uçak gemilerinin ülke yakınında görüldüğü belirtilen açıklamada, Shandong'un dört farklı gemiyle birlikte 7 Haziran'da yerel saatle 13.00 sularında Okinawa'nın güneyindeki Miyako Adası'nın 550 kilometre güneydoğusundaki sularda seyrettiği ifade edildi.

Açıklamada, Shandong'un 9 Haziran'da, Japonya'nın Pasifik Okyanusu'ndaki münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) Okinotori Adası'nın kuzeyinde savaş uçakları ve helikopterleriyle iniş ve kalkış tatbikatı yaptığı aktarıldı.

Liaoning'in ise 7 Haziran'da saat 18.00 sularında Minamitori Adası'nın yaklaşık 300 kilometre güneybatısındaki sularda görüldüğü kaydedilen açıklamada, geminin 8 Haziran'da savaş uçakları ve helikopterleriyle MEB dışında iniş ve kalkış tatbikatı yaptığı belirtildi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, Japonya'nın Çin'in artan deniz faaliyetlerini yakından izlemeye ve gözetimini arttırmaya devam edeceğini belirterek "Denizde ve havada uyarı ve gözetim görevlerimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaz aylarında su tüketimini artırın!
Yaz aylarında su tüketimini artırın!
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak! MEB duyurdu, sözlü sınavlar o tarihte başlıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak! MEB duyurdu, sözlü sınavlar o tarihte başlıyor
Hepsiburada'dan Babalar Günü'ne özel kampanya yüzde 60 indirim fırsatı
Hepsiburada'dan Babalar Günü'ne özel kampanya yüzde 60 indirim fırsatı
Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı camide değil meydanda kılınacak eşi ve çocukları...
Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı camide değil meydanda kılınacak eşi ve çocukları...
Alanya'da lüks teknede yangın çıktı barınakta panik
Alanya'da lüks teknede yangın çıktı barınakta panik
Pep Guardiola'dan Gazze'ye destek
Pep Guardiola'dan Gazze'ye destek
ABD'li senatör Schumer'den Trump'a tepki: Tehlikeli provokasyon
ABD'li senatör Schumer'den Trump'a tepki: Tehlikeli provokasyon
"Huzur İstanbul" uygulamasında 513 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 513 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Şafak Sezer CZN Burak'a 5 milyon TL’lik dava açtı 15 gün süre verdi
Şafak Sezer CZN Burak'a 5 milyon TL’lik dava açtı 15 gün süre verdi
İsrail ordusundan Yemen'in batısındaki 3 limana saldırı tehdidi
İsrail ordusundan Yemen'in batısındaki 3 limana saldırı tehdidi
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na başvuru! Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için izin istedi
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na başvuru! Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için izin istedi