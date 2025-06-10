BIST 9.487
DOLAR 39,29
EURO 44,85
ALTIN 4.177,86
HABER /  GÜNCEL

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ağlattı 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, cenaze töreninde yaptığı konuşma ile hem ağladı hem ağlattı. Nurcan Zeyrek eşinin çok inançlı biri olduğunu söyleyerek, toplanan kalabalıktan onun için 'helallik' aldı.

Abone ol

48 yaşında hayata veda eden Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediye Binası önünde tören düzenlendi. Törende konuşan eşi Nurcan Zeyrek, hem ağladı hem ağlattı. 

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ağlattı 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı - Resim: 0Nurcan Zeyrek eşi Ferdi Zeyrek için şunları söyledi:
-O hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan yapacak çok işim var diyordu. Hep hayaliydi ben belediye başkanı olacağım diyordu. 

Ellerimiz hiç ayrılmadı

-16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki 'Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var. Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende... 3 tane yavrum var sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım. Biliyorum ki bütün Manisa ve Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun. 

Helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ağlattı 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı - Resim: 1Nurcan Zeyrek eşinin çok inançlı biri olduğunu belirterek, kalabalıktan helallik istedi. Nurcan Zeyrek, 3 kez "hakkınızı helal ediyor musunuz' diye sordu, kalabalık 'helal olsun' diye yanıt verdi. 

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ağlattı 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı - Resim: 2

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek kimdir? Kızı Nehir Zeyrek'ten yeni iddia meğer...
Foto Galeri Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek kimdir? Kızı Nehir Zeyrek'ten yeni iddia meğer... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medyada linç kültürünü büyüten neden belli oldu
Sosyal medyada linç kültürünü büyüten neden belli oldu
Bakan Murat Kurum'dan Hatay Hassa paylaşımı: "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı"
Bakan Murat Kurum'dan Hatay Hassa paylaşımı: "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı"
Japonya açıklarında Çin'e ait 2 uçak gemisi görüldü
Japonya açıklarında Çin'e ait 2 uçak gemisi görüldü
Yaz aylarında su tüketimini artırın!
Yaz aylarında su tüketimini artırın!
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak! MEB duyurdu, sözlü sınavlar o tarihte başlıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak! MEB duyurdu, sözlü sınavlar o tarihte başlıyor
Hepsiburada'dan Babalar Günü'ne özel kampanya yüzde 60 indirim fırsatı
Hepsiburada'dan Babalar Günü'ne özel kampanya yüzde 60 indirim fırsatı
Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı camide değil meydanda kılınacak eşi ve çocukları...
Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı camide değil meydanda kılınacak eşi ve çocukları...
Alanya'da lüks teknede yangın çıktı barınakta panik
Alanya'da lüks teknede yangın çıktı barınakta panik
Pep Guardiola'dan Gazze'ye destek
Pep Guardiola'dan Gazze'ye destek
ABD'li senatör Schumer'den Trump'a tepki: Tehlikeli provokasyon
ABD'li senatör Schumer'den Trump'a tepki: Tehlikeli provokasyon
"Huzur İstanbul" uygulamasında 513 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 513 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu