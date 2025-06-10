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Nehir Zeyrek babasının tabutuna kapandı Özgür Özel çaresiz kaldı

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesindeki en yürek yakan anlardan biriydi. Kızı Nehir Zeyrek babasının tabutuna kapanıp kaldı. Özgür Özel onu teselli etmeye çalıştı ama...

48 yaşında hayata veda eden Ferdi Zeyrek, geride acı içindeki eşi Nurcan Zeyrek ile 3 kızını bıraktı. Ferdi Zeyrek'in büyük kızı Nehir Zeyrek, hayatının en zorlu gününde babasının tabutuna kapandı kaldı. 

Nehir Zeyrek'in yanında Özgür Özel ve arkadaşları vardı. Nehir Zeyrek'i teselli etmeye çalışan Özel de ağlayarak onunla konuştu. 

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