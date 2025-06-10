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SAĞLIK

Yaz aylarında su tüketimini artırın!

Sıcak yaz günleri geldi ve vücudumuzun suya olan ihtiyacı da artıyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Doç. Dr. Veysel Kıdır, bu sıcaklarda özellikle güneşin en tepede olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak gerektiğini önemle belirtiyor. Doç. Kıdır, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sıvı tüketimi, adeta bir yaşam suyu niteliğinde.

Vücudumuzun büyük bir kısmı, yani yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşuyor. Özellikle yazsıcakları kendini gösterdiğinde, bu hassas dengeyi korumak, sağlığımız için adeta bir zorunluluk haline geliyor. Peki, bu kadar önemli olan suyu özellikle yaz aylarında yeterince almazsak ne olur? Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Kıdır, yazın terleme ve buharlaşmayla artan sıvı kaybının yerine konmaması durumunda organ fonksiyonlarımızın olumsuz etkilenebileceğini vurguluyor. Ancak Kıdır'ın asıl büyük uyarısı güneş çarpmasıyla ilgili: "Güneş çarpması, hayati tehdit oluşturan acil bir durumdur. Belirtiler fark edildiğinde hızlıca müdahale edilmelidir."

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