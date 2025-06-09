BIST 9.487
DOLAR 39,23
EURO 44,83
ALTIN 4.184,25
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı sızdırıldı CHP'li Eren Erdem işin aslını anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özğür Özel'e yarıştığı 2023'teki kurultayda 2. tur öncesi İmamoğlu'na çekilmek istediğini söylediği ses kaydı sosyal medyaya düştü. CHP'li Eren Erdem, kurultay gecesi yaşananlara dayanarak Kılıçdaroğlu'nun neden adaylıktan çekilmediğini paylaştı, çelişki olmadığını savundu. Erdem, Kılıçdaroğlu'nun kararını değiştirmesine neden olan X platformunda paylaşım yapılan hesabın sahibinin İBB çalışanı Mahir Gün olduğuna dikkat çekti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin kabul edilen iddianameye ilişkin tartışmalar sürüyor.

Özgür Özel lehine oy karşılığı delegelere ödeme yapıldığı belirtilen iddianame sonrası bu kez de İmamoğlu cephesinden ses kaydı hamlesi geldi.

X platformunda Gazeteci Erk Acarer(@eacarerX), Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun kurultay gecesi yaptığı telefon görüşmesinin kaydını yayınladı.

Kayıtta Kılıçdaroğlu 2. turda çekilmek isterken, İmamoğlu yöntemin nasıl olacağını anlatıyor.

"O ses kaydının içeriği ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay sonrası açıklaması arasında çelişki mi var?"

Bu ses kaydına ilişkin Kıılçdaroğlu yönetiminde görev alan CHP'li Erem Erdem, sosyel medya hesabından yaptığı paylaşımda ses kaydına yanıt verdi.

O tweet ve muhtar ile olan diyaloğu sonrası kararını değiştiriyor

Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan sonra Habertürk'e adaylıktan neden çekilmediğini anlattığı yayını paylaştı. Kılıçdaroğu, söz konusu açıklamada İmamoğlu'na yakın bir hesaptan yapılan talimatla görevi bırakacağına yönelik paylaşım ve bir muhtarın kendisine yönelik sözleri nedeniyle adaylıktan çekilme kararından vazgeçtiğini söylüyor.

Erdem, "Tek taraflı ve yasadışı şekilde kaydedilmiş bir ses kaydı dolaşıma sokuldu. Ama, zaten Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklama ortada! O ses kaydının içeriği ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay sonrası açıklaması arasında çelişki mi var? Buyrun izleyin Ama! Şimdi soru: bu kaydı kim aldı? Tek taraflı konuşma içeren bu kayıt niçin alındı? Yasadışı ses kaydı almak, bunu TEK KİŞİNİN KONUŞMASI olarak almak, nedendir? Bu SUÇ DEĞİL MİDİR? Bu arada, EKREMEDİT: İbb Medya Aş çalışanı Mahir Gün…" diye yazdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çocuklarda hipertansiyon gizlice ilerliyor
Çocuklarda hipertansiyon gizlice ilerliyor
Bakan Yerlikaya feci kazanın görüntülerini paylaştı: 2 ocağa daha ateş düştü
Bakan Yerlikaya feci kazanın görüntülerini paylaştı: 2 ocağa daha ateş düştü
15 gündür kayıp olan otizmliOnurcan’dan acı haber
15 gündür kayıp olan otizmliOnurcan’dan acı haber
Taksi bir anda alev aldı! Sürücü yaralandı
Taksi bir anda alev aldı! Sürücü yaralandı
Kocaeli'deki boya fabrikasında korkutan yangın
Kocaeli'deki boya fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu açıklandı: 26 ölü, 3 bin 590 yaralı
Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu açıklandı: 26 ölü, 3 bin 590 yaralı
Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu
Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu
Balıkesir'de okul servisinde dehşet! Servis sahibi çekiçle kız öğrenciyi yaraladı o anlar kayıtta
Balıkesir'de okul servisinde dehşet! Servis sahibi çekiçle kız öğrenciyi yaraladı o anlar kayıtta
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı anı kamerada
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı anı kamerada
AK Parti’den bayramda birlik mesajı: Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye
AK Parti’den bayramda birlik mesajı: Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye
MHP-DEM Parti görüşmesine damga vuran an: Demli çay içmiyorum desem...
MHP-DEM Parti görüşmesine damga vuran an: Demli çay içmiyorum desem...