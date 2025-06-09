Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı sızdırıldı CHP'li Eren Erdem işin aslını anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özğür Özel'e yarıştığı 2023'teki kurultayda 2. tur öncesi İmamoğlu'na çekilmek istediğini söylediği ses kaydı sosyal medyaya düştü. CHP'li Eren Erdem, kurultay gecesi yaşananlara dayanarak Kılıçdaroğlu'nun neden adaylıktan çekilmediğini paylaştı, çelişki olmadığını savundu. Erdem, Kılıçdaroğlu'nun kararını değiştirmesine neden olan X platformunda paylaşım yapılan hesabın sahibinin İBB çalışanı Mahir Gün olduğuna dikkat çekti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin kabul edilen iddianameye ilişkin tartışmalar sürüyor.

Özgür Özel lehine oy karşılığı delegelere ödeme yapıldığı belirtilen iddianame sonrası bu kez de İmamoğlu cephesinden ses kaydı hamlesi geldi.

X platformunda Gazeteci Erk Acarer(@eacarerX), Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun kurultay gecesi yaptığı telefon görüşmesinin kaydını yayınladı.

Kayıtta Kılıçdaroğlu 2. turda çekilmek isterken, İmamoğlu yöntemin nasıl olacağını anlatıyor.

"O ses kaydının içeriği ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay sonrası açıklaması arasında çelişki mi var?"

Bu ses kaydına ilişkin Kıılçdaroğlu yönetiminde görev alan CHP'li Erem Erdem, sosyel medya hesabından yaptığı paylaşımda ses kaydına yanıt verdi.

O tweet ve muhtar ile olan diyaloğu sonrası kararını değiştiriyor

Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan sonra Habertürk'e adaylıktan neden çekilmediğini anlattığı yayını paylaştı. Kılıçdaroğu, söz konusu açıklamada İmamoğlu'na yakın bir hesaptan yapılan talimatla görevi bırakacağına yönelik paylaşım ve bir muhtarın kendisine yönelik sözleri nedeniyle adaylıktan çekilme kararından vazgeçtiğini söylüyor.

Erdem, "Tek taraflı ve yasadışı şekilde kaydedilmiş bir ses kaydı dolaşıma sokuldu. Ama, zaten Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklama ortada! O ses kaydının içeriği ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay sonrası açıklaması arasında çelişki mi var? Buyrun izleyin Ama! Şimdi soru: bu kaydı kim aldı? Tek taraflı konuşma içeren bu kayıt niçin alındı? Yasadışı ses kaydı almak, bunu TEK KİŞİNİN KONUŞMASI olarak almak, nedendir? Bu SUÇ DEĞİL MİDİR? Bu arada, EKREMEDİT: İbb Medya Aş çalışanı Mahir Gün…" diye yazdı.