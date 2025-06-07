MHP-DEM Parti görüşmesine damga vuran an: Demli çay içmiyorum desem...

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşmalar yapılıyor. Bu kapsamda ilk ziyaret MHP ile DEM Parti arasında oldu. Dikkat çeken ziyarete 'Demli çay' şakası damga vurdu. Sonrasında ise AK Parti ve MHP heyetleri bayram dolayısıyla bir araya geldi.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşmalar yapılıyor. Bu kapsamda ilk ziyaret MHP ile DEM Parti arasında oldu. Dikkat çeken ziyarete 'Demli çay' şakası damga vurdu. Sonrasında ise AK Parti ve MHP heyetleri bayram dolayısıyla bir araya geldi.