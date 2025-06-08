BIST 9.487
DOLAR 39,24
EURO 44,71
ALTIN 4.177,02
GÜNCEL

Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu açıklandı: 26 ölü, 3 bin 590 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi, maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı'nın 2. günü (Cumartesi) 683 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda maalesef 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, bin 143 vatandaşımız ise yaralandı. Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi, maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı. 26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu
Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu
Balıkesir'de okul servisinde dehşet! Servis sahibi çekiçle kız öğrenciyi yaraladı o anlar kayıtta
Balıkesir'de okul servisinde dehşet! Servis sahibi çekiçle kız öğrenciyi yaraladı o anlar kayıtta
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı anı kamerada
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı anı kamerada
AK Parti’den bayramda birlik mesajı: Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye
AK Parti’den bayramda birlik mesajı: Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye
MHP-DEM Parti görüşmesine damga vuran an: Demli çay içmiyorum desem...
MHP-DEM Parti görüşmesine damga vuran an: Demli çay içmiyorum desem...
Otobüsle otomobil sürücüsü yol tartışmasında birbirine girdi
Otobüsle otomobil sürücüsü yol tartışmasında birbirine girdi
Sivas’ta arazi tartışması faciaya dönüştü: Kardeşini öldürdü, oğlunu yaraladı!
Sivas’ta arazi tartışması faciaya dönüştü: Kardeşini öldürdü, oğlunu yaraladı!
Hüseyin Yayman: Yeni anayasa su gibi, ekmek gibi lazım
Hüseyin Yayman: Yeni anayasa su gibi, ekmek gibi lazım
Yerli motorlu SOM füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Yerli motorlu SOM füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
DeltaV'den hibrit roketle dünya rekoru
DeltaV'den hibrit roketle dünya rekoru
Özışık ve Yakınca’dan radar tepkilerine yanıt: Hedef sıfır can kaybı
Özışık ve Yakınca’dan radar tepkilerine yanıt: Hedef sıfır can kaybı