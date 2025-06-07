BIST 9.487
DOLAR 39,24
EURO 44,71
ALTIN 4.177,02
GÜNCEL

Otobüsle otomobil sürücüsü yol tartışmasında birbirine girdi

Sultangazi'de yol verme tartışması nedeniyle şehirler arası otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga, tarafların araçlarını durdurmasının ardından otobüs içinde ve dışında kısa süreli arbedeye dönüştü.

Sultangazi'de, otomobil sürücüsü ile şehirler arası otobüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

50. Yıl Mahallesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü ile şehirler arası otobüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Otomobilin sürücüsü dörtlülerini yakarak, otobüsün önünde düşük hızla ilerlemeye başladı.

Bir süre sonra otobüsün şoförü yol kenarında aracını durdurdu.

Otomobilden inen sürücünün otobüsün içine girmesiyle ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Otobüsün dışına da taşınan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Olay, otobüste bulunan yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas’ta arazi tartışması faciaya dönüştü: Kardeşini öldürdü, oğlunu yaraladı!
Sivas’ta arazi tartışması faciaya dönüştü: Kardeşini öldürdü, oğlunu yaraladı!
Hüseyin Yayman: Yeni anayasa su gibi, ekmek gibi lazım
Hüseyin Yayman: Yeni anayasa su gibi, ekmek gibi lazım
Yerli motorlu SOM füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Yerli motorlu SOM füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
DeltaV'den hibrit roketle dünya rekoru
DeltaV'den hibrit roketle dünya rekoru
Özışık ve Yakınca’dan radar tepkilerine yanıt: Hedef sıfır can kaybı
Özışık ve Yakınca’dan radar tepkilerine yanıt: Hedef sıfır can kaybı
Diyarbakır'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
CHP kurultayı tartışması! Ağır ceza mahkemesine neden gönderildi? Özgür Özel açıkladı
CHP kurultayı tartışması! Ağır ceza mahkemesine neden gönderildi? Özgür Özel açıkladı
İstanbul'dan Ankara'ya kadar otoyolda trafik var! İşte gelen son görüntü
İstanbul'dan Ankara'ya kadar otoyolda trafik var! İşte gelen son görüntü
İstanbul İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu var işte çekilen görüntü
İstanbul İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu var işte çekilen görüntü
Özgür Özel'den 'Akın bak oğlum' soruşturmaları için sert tepki: Akın bana hırsından...
Özgür Özel'den 'Akın bak oğlum' soruşturmaları için sert tepki: Akın bana hırsından...
İş insanı Fatih Fil'in vurulma anı ortaya çıktı Alaçatı'daki olaya bakın!
İş insanı Fatih Fil'in vurulma anı ortaya çıktı Alaçatı'daki olaya bakın!