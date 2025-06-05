İstanbul İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu var işte çekilen görüntü
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Otoyollarda ve kara yollarında 4 günlük tatil izni için yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik başladı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde ve özellikle İzmir yönünde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.
Tatilcilerin seyahatlerini sorunsuz geçirmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yollardaki yoğunluk dronla havadan kaydedildi.