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GÜNCEL

İstanbul İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu var işte çekilen görüntü

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyollarda ve kara yollarında 4 günlük tatil izni için yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik başladı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde ve özellikle İzmir yönünde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.
Tatilcilerin seyahatlerini sorunsuz geçirmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yollardaki yoğunluk dronla havadan kaydedildi.

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