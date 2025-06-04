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KRT'de maaş krizi: Gazetecilerden protesto

Kültür Radyo Televizyonu’nda (KRT) çalışan basın emekçileri, iki aydır ödenmeyen maaşları ve üç aydır bloke edilen yemek kartları nedeniyle haber merkezinde protesto düzenledi. Yönetim adına yapılan açıklamalarda, çalışanlara mevcut durumun iletildiği ancak ödeme yapılmadığı belirtildi. Protestoya bazı basın meslek örgütleri de destek verdi.

Kültür Radyo Televizyonu’nda (KRT) çalışan bazı basın emekçileri, 28 Mart’tan bu yana maaş ve yemek kartı ödemelerinin yapılmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

"Sizi daha fazla kandıramam"

KRT yönetimi adına çalışanlarla görüşen yetkili, “Ben onun adına mevcut durumu size tebliğ etmek için geldim. Ben sizi kandıramam ki daha fazla” ifadesiyle mevcut durumu aktardı. Bu sözlere tepki gösteren çalışanlar, maaş ve yemek kartı alacaklarının uzun süredir ödenmediğini vurguladı. İki aydır maaşlarını ve üç aylık yemek kartı yüklemelerini alamayan çalışanlar, haber merkezinde protesto düzenleyerek “Fırat Bozfırat, hakkımızı ver” sloganları attı. Eyleme bazı basın meslek örgütleri de destek verdi.

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