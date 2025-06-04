Özlem Gürses'ten tatil eleştirilerine yanıt: Gazetecilik yapmak istemiyorum

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube yayınında yaptığı açıklamalarda gazeteciliğin artık sürdürülemez olduğunu savunurken, kendisine yöneltilen tatil eleştirilerine de tepki gösterdi. Türkiye’de gerçeği anlatmanın cehennemlik bir çabaya dönüştüğünü ifade eden Gürses, “Ben ne anlatıyorum, yorumlarda ‘tatilde miydim, yanmış mıyım’ gibi şeyler yazılıyor. Artık bir satır gazetecilik yapmak istemiyorum” diyerek isyan etti.

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı yayında, gazetecilik mesleğine ve Türkiye’deki medya ortamına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin “tek bir kişi tarafından yönetildiğini” öne süren Gürses, gerçeği anlatmanın ve hakikati topluma ulaştırmanın giderek imkânsızlaştığını savunarak, mesleğin artık sürdürülemez bir hale geldiğini ifade etti.

“Gazeteciliği nereye kadar sürdürebiliriz bilmiyorum” diyen Gürses, birçok gazetecinin mesleği bırakmayı düşündüğünü ve kendi aralarında bu konuları konuştuklarını da söyleyen Gürses, “Ben ne anlatıyorum bunlar ne anlatıyor, ben yanmış mıyım, tatilde miymişim falan. Böyle anlarda artık bir satır gazetecilik yapmak istemiyorum, bilgisayarın kapağını kapatıp hayata geri dönmek istiyorum” dedi.