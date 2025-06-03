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Abdulkadir Uraloğlu bayram müjdesini verdi otoyol ve köprüler ücretsiz yol yapımı yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kurban Bayramı için alınan önlemleri açıkladı. Bakan köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı müjdesini verirken, bayram boyunca yol yapım çalışmaları da durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatiline yönelik alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapında diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir problem yaşanmaması için personel sayımızı arttırdık" diyen bakan bir de müjde verdi. 

Köprü ve otoyollar ücretsiz
Uraloğlu: "Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak." dedi.

Bakanın verdiği bilgiye göre Kurban Bayramı boyunca yol yapım çalışmaları da zorunlu haller dışında yapılmayacak. Yine bayramda iş makinası gibi aletlerin taşınması için gereken özel izinler de verilmeyecek. 

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