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İzmir Belediye Başkanı Tugay için olay sözler: Başkanım gel temizle

İzmir'de belediye ve DİSK Genel-İş sendikası arasında süren anlaşmazlık nedeniyle 5 gündür devam eden grev, kent genelinde çöp yığınlarına yol açarken, Başkan Cemil Tugay’ın Kordon’da çöp toplamasına tepki gösteren Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, “Bir gün bir çöp görürsem arayacağım, ‘Başkanım gel burada çöp var temizle’ diyeceğim” sözleriyle eleştirisini dile getirdi. Gül, Tugay’ın çöp toplamasını “grev kırıcılık” olarak nitelendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK Genel-İş 1, 2,3 ve 9 nolu şubeler arasında süren görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması üzerine 5 gündür devam eden işçi grevi kentin çeşitli noktalarında çöplerin birikmesine, hizmetlerin aksamasına yol açıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın dün akşam Kordon’da biriken çöpleri topladığı sırada yanına gelerek çöplerin toplanmasına engel olmak isteyen ve tartışma yaşayan Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül bugün de konuyla çarpıcı ifadeler kullandı.

"Başkanım gel burada çöp var temizle"

Gül, Cemil Tugay’ın çöp toplayarak grev kırıcılık yaptığını söyleyerek "Bir gün bir çöp görürsem burada arayacağım Başkan’ı “Başkanım gel burada çöp var temizle" dedi.

İşçilere seslenen Ercan Gül, şöyle konuştu:

“Allah var yukarıda iyi temizlik yapıyor. Allah var iyi çalışıyor. Gerçekten gördüm. Hemşehri İletişim Merkezinde olan arkadaşlarımız var. Vatandaş orayı arıyor. Orası da bizim sendikamızın numarasını vermiş. Bizim sendikamızı arıyor vatandaşlar ‘şurada çöp var müdahale edin’ diye. Bir gün bir çöp görürsem burada arayacağım Başkan’ı “Başkanım gel burada çöp var temizle’ diyeceğim bundan sonra.”

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