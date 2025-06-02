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Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil dönerciye böyle çarptı

Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dönerci dükkanına çarparak durabildi.

Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Hızla ilerleyen araç, duramayarak bir dönerci dükkanının girişindeki cam panele çaptı.
Kazada yaralanan olmazken, sürücü, çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hızlı bir şekilde gelen otomobilin dönercinin önündeki cam panele çarparak durması ve araçtan dumanlar çıkması yer aldı.
Başka bir görüntüde ise hızla hareket eden otomobili gören vatandaşların kaçışması, bu sırada da bir motosikleti devirmesi bulunuyor.

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