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Mehmet Akif Ersoy anlattı; Marmaray'daki baba masum değilmiş öncesinde genç kıza...

İSTANBUL Marmaray'da 2 çocuklu babanın yaşadığı olay gündemde. Babaya yumruk atan şahıs tutuklanırken, 21 yaşındaki bir genç ise sosyal medya linç edildi, peşine düşenler oldu. Herkesin bam teline dokunan olayda o babanın hiç de masum olmadığı ortaya çıktı. Meğer genç bir kızı olayın öncesinde herkesin içinde dakikalarda rencide edip ağlatmış... Mehmet Akif Ersoy olayı çeken Fuat Kozluklu'dan öğrendiklerini anlattı.

TÜRKİYE Marmaray'da 2 çocuklu babaya atılan yumruğu konuştu. Olaydan sonra yumruk atan tutumlanırken, 21 yaşındaki mavi gömlekli bir genç sosyal medyada hedef gösterilip linç edildi. Herkesin bam teline dokunan olayın meğer öncesi varmış ve o baba hiç de masum değilmiş.

Habertürk'ün ekran yüzü Mehmet Akif Ersoy'un Marmaray'da yaşanan olayı çeken Fuat Kozluklu ile konuşunca çok şaşırmış. Olayın öncesini ondan öğrenen Ersoy, çektiği bir videoyu sosyal medyadan paylaşıp işin iç yüzünü anlattı. Ersoy, yumruk yiyen babanın olaydan önce genç bir kıza sataştığını, kız özür dilese bile yakasını bırakmadığını, herkesin içinde onu ağlattığını anlattı. 

Mehmet Akif Ersoy, o babanın olay sırasında çocuklarını da korumak yerine kendine kalkan olarak kullandığına dikkat çekti. 

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