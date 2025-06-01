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Marmaray'da 2 çocuklu baba Deniz Eroğlu'nun burnunu kırdılar! Kavga videosu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İSTANBUL'da Marmaray'da çocuklarının yanında darbedilen baba Deniz Eroğlu'na saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Kavganın Marmaray'da başladığı ve tren istasyonunda devam ettiği ortaya çıktı. 2 çocuklu babanın darp edilmesi toplumun bam teline basarken olayın öncesi de ortaya çıktı. Meğer Deniz Eroğlu da hiç masum değilmiş.

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba Deniz Ersoy(46), trene binerken kapı kenarında duruyor diye genç bir kızla tartışıyor. Genç kız özür dilese de Deniz Eroğlu, dakikalarca genç kıza söyleniyor ve onu rencide eden sözler kullanıyor. Genç kız ağlamaya başlayınca olaya tanık olanlardan 50 yaşındaki E.D ile 22 yaşındaki İ.A, Deniz Eroğlu'na tepki gösteriyor. 50 yaşındaki E.D. tartışma alevlenince Deniz Eroğlu'na yumruk atıp, trenden iniyor. İ.E ile olan kavga ise terminalde devam ediyor. 

Biri tutuklandı diğer serbest
D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. serbest bırakılırken, E.D'nin işlemleri devam ediyor.

Olayın öncesi sonradan ortaya çıktı
Kamuoyu 22 yaşındaki gencin serbest bırakılması ile tartışmaya devam ederken, 2 çocuk babası Deniz Eroğlu'nun kavgada pek de masum olmadığı ortaya çıktı. Kavga anının videosunu çeken Fuat Kozluklu, Deniz Eroğlu'nun genç kıza yaptıklarını ve kavganın başlangıcını anlattı

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