İBB'li olduğunu söyleyip savcılığın 'İmamoğlu' kararına tepki gösterdi: "Bu paçavra yazıyı asla tanımıyorum"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Ekrem İmamoğlu'na ait afiş ve pankartların kamusal alanlarda kullanılması yasaklanmıştı. İBB Bahçe Market önünde kamera karşısına geçen bir kişi, İBB'li olduğunu söyleyerek bu karara tepki gösterdi. Söz konusu kişi, "Bu paçavra yazıyı asla tanımıyorum" deyip elindeki kağıdı yırttığı sırada, İmamoğlu afişinin işletmede asılı olduğu görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu afiş ve pankartların kamusal alanlarda kullanılmasını yasakladı. İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirildi. Savcılık yazısında, söz konusu afiş ve pankartların men edilerek gerekli yaptırım uygulanması kaydedildi.

"Bir İBB'li olarak ben de seni tanımıyorum"

İBB Bahçe Market önünde kamera karşısına geçen bir kişi, savcılığın İmamoğlu ile ilgili kararına tepki gösterdi.

Söz konusu kişi," İmamoğlu'nun posterlerini, afişlerini İBB'ye ait kurumlarda yasaklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline buradan şunu söylüyorum. Bir kere göndermiş olduğun bu yazı kanunsuz, hukuksuzdur. Kanunu, hukuku, anayasayı tanımıyorsun. O zaman bir İBB'li olarak ben de seni tanımıyorum. Senin göndermiş olduğun bu paçavra yazıyı asla tanımıyorum" dedi, ardından da elindeki kağıdı yırttı.

"Eşkıya mısın oğlum sen"

"Eşkıya mısın oğlum sen" diyen kişi, devamında ise, "Sabahın köründe masum insanları gözaltına aldırarak tutuklattırıyorsun. Kanun yok, yasa yok, hukuk yok. Bu yaptığın eşkiyalıktır. Buradan başta İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyeti olmak üzere kendi kurumum İBB yönetimine sadece şunu söylüyorum: Bu hukuksuz, kanunsuz yazıya istinaden İmamoğlu'nun afişlerini, kaldırmaya yönelik her ne işlem yaparsanız yapın, hukuksuzdur, kanunsuzdur, anayasal suç işlemiş olursunuz. Yarın hukuk önünde hesap verirsiniz" dedi. O sırada İmamoğlu afişinin işletmede asılı olduğu görüldü.