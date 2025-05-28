Şamil Tayyar: YPG dağıtılmadan bu süreç başarılı sayılmaz

TGRT'de canlı yayına katılan gazeteci Şamil Tayyar, Suriye'deki YPG varlığına dikkat çekerek, "Temel kaygım YPG meselesidir. YPG dağıtılmadan süreç başarılı sayılmaz ve siyasi faturası ağır olur" dedi.

Gazeteci Şamil Tayyar YPG konusuna dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı;

''Benim temel kaygım şu, çok açık ve net, yani Suriye'deki YPG meselesi. YPG dağıtılmadan ben bu sürecin hangi noktaya evrilirse evrilsin, başarılı olarak addedilmeyeceğini ve siyasi faturasının ağır olacağını düşünüyorum.

Yani YPG Suriye'de merkez yönetime entegre edilmeli. Suriye'nin toprak bütünlüğü güvence altına alınmalı. Özellikle federatif taleplerin tümden gündemden çıkarılması ve onların kimine göre 40 bin, kimine göre 60 bin, 90 bin neyse silahlı ordusunun, Suriye ordusunun içerisine entegre edilmesi, orada böyle bir özerklik algısı oluşturabilecek özel bir alanın olmaması gerektiğini düşünüyorum.

PKK'nın yol arkadaşıdır

Çünkü böyle bir varlık Türkiye'nin bütünlüğü için bir tehdittir. YPG Suriye'nin iç meselesi değildir. Türkiye'nin iç meselesi olan PKK'nın yol arkadaşıdır. KCK'nın Suriye koludur. İşin başında Abdullah Öcalan vardır. Ve o Türkiye'nin bir beka meselesidir.

YPG mutlaka ama mutlaka dağıtılmalı

O sebeple YPG'nin mutlaka ama mutlaka dağıtılması gerektiği düşünüyorum. Yani sizin içeriden 100 kişiyi dışarı göndermeniz, kandilde 300 kişiyi bir başka yere göndermenizin bir siyasi başarı olarak sunulmasının toplumun nezdinde geçerli olmayacağını düşünüyorum. Benim en temel rezervim YPG meselesidir. Onun dışındaki mevzuları o günün şartları içerisinde ayrıca değerlendireceğim.''