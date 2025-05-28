Müsavat Dervişoğlu’ndan dikkat çeken İmamoğlu ve Özdağ çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’de adalet sistemine yönelik sert eleştirilerde bulunarak hukuksuzluk ve adaletsizliğin en çok tartışılan meseleler olduğunu söyledi. Soruşturmaların arkasında siyasi hedefler bulunduğunu savunan Dervişoğlu, Ümit Özdağ ve Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin yanında olduğunu ve haksızlığa uğrayan herkesin hakkını savunmayı görev bildiğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’deki adalet sistemine ve siyasal süreçlere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkede oynanan bir oyunun parçası hâline getirilen bireylerin haksızlıklara maruz kaldığını ifade eden Dervişoğlu, bu sürecin sabır gerektirdiğini vurguladı. “İnsan istiyor ki herkes beni dışarıda konuşsun ve bu dışarıda yükselen çığlık benim özgürlüğümü temin etsin. Çünkü Türkiye öyle bir rejimle yönetilmiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de en çok tartışılan konuların başında hukuksuzluk ve adaletsizlik geldiğini belirten Dervişoğlu, yürütülen soruşturma, kovuşturma ve yargılamaların arkasında siyasi hedefler olduğunu savundu. “Mağdur edilmek istenen herkesin hakkını makul bir biçimde savunabilmeyi tercih ettim” diyen Dervişoğlu, gözaltına alındığı andan tutuklandığı ana kadar Ümit Özdağ’ın, aynı şekilde Ekrem İmamoğlu’nun da yanında olduğunu ve tutuklamalarının ardından kendilerini ziyaret ettiğini aktardı.