Cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba kadın cinayetlerinde faillerin ortak özelliğini açıkladı!

Son yıllarda kadın cinayetlerindeki artış oranı korkunç boyutlarda... Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, Ekol TV ekranlarında dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Kurtbaba, "Kadın cinayetlerinde çalıştığım dönemde de baktığım zaman; çoğunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu görüyorum" dedi.

'Zeliha Saraç ile Gündem' programına Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba konuk oldu. Kadın cinayetlerinin sebeplerini ve oranlarını değerlendiren Kurtbaba, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurtbaba şu sözleri kullandı:

"Şişli’de bir kadın 6 kurşunla katledildi. Ben de olay yerine gittim sonra. Eşini götürmeye geldiğini söylüyor ama silahla gelmiş. Normal şartlarda eşiniz sizinle konuşmaya gelirken silahla ve yanında 3 tane adamla mı gelir? Kadını arabaya sokabilseydi belki öldürmeyecekti, bilmiyoruz.

"UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUKLARINI GÖRÜYORUM"

Orada arabaya girmeyince failin yaşadığı öfke, cinayetin sebebi oluyor. Ama bunun altyapısına kadın cinayetlerinde çalıştığım dönemde de baktığım zaman; çoğunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu görüyorum. Kendilerini kontrol edemeyecek hale geliyorlar. Tabii alt nedenleri de vardır. Bunların ciddi şekilde tedavi edilmeleri gerektiğini her fırsatta söylüyoruz."