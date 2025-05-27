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CHP

CHP lideri Özgür Özel: Balyozlarla gişeleri kırdığımız günü hayal ediyorum

CHP lideri Özel bu kez otoyol ücretlerinden şikayet etti. Katıldığı yayında balyozla gişeleri kırdıkları günü hayal ettiğini söyleyen Özgür Özel, iktidara gelince özel işletmeleri kamulaştıracağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de canlı yayına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, otoyol ücretlerinden  şikayet etti.  Özel, iktidara geldiklerinde otoyol gişelerini balyozla kırdıkları günü hayal ettiğini söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

-"Bu hasta garantisi, yolcu garantisi olan işlerin tamamını bitireceğiz. Ya Türk parasına çevrilecek ödenecek ya da zaten ödendiyse bunlar kamulaştırılacak.

-Ben günün birinde elimizde bir balyozla gişeleri kırdığımız günü hayal ediyorum.

-Yahu böyle şey mi olur? Almanya’da hangi otoyol Alman’a paralı yahu? Otoban Almanya’dan transit geçer kamyonculara bilmem ne kadar paralı… Ulaşım hakkı bu devirde bu kadar fahiş fiyattan olabilir mi yani? Bunların hepsini bitireceğiz de önce bir iktidara gelip de rahata ermek lazım."
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