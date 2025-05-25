PKK'lıların yüzde 90'ına af mı gelecek? DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'den bomba iddia

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, tv100'de yayınlanan Talat Atilla ile Memleket’e konuk oldu ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu

tv100'de yayınlanan Talat Atilla ile Memleket’e daha önce AK Parti'de siyaset yapan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen konuk oldu.

Ekmen, "İHA ve SİHA ile artık terör örgütü mensupları açık alana çıkamaz hale gelmişti." derken, süreçle birlikte bölgeye giden turist sayısında da bir artış olduğunu Mardin'e gidenlerin sayısının 2-3 katına çıktığını söyledi.,

"Çok önemli aşamalar geride bırakıldı"

Ekmen Terörsüz Türkiye için, "Bu kez olacak inşallah. Çok önemli aşamalar geride bırakıldı. Terör örgütünün ellerindeki silahları teslim ederek kendileri için belirlenecek hukuki statüye geçiş yapmaları, lojistik olarak kullandıkları değişim yaşam alanlarının ve depolamalarının tasfiyesi ile birlikte mesele tamamlanmış olacak." dedi.

"40-50 kişi dışında geri kalanlarının tamamının Türkiye'ye döneceğini ve normal hayata karışabileceğini ön görebiliriz"

Bazı örgüt mensuplarının yargılama olmadan eve dönüşlerinin olacağını söyleyen Ekmen, "5-6 bin kişilik bir sayıdan bahsedersek bir 40-50 kişi dışında geri kalanlarının tamamının Türkiye'ye döneceğini ve normal hayata karışabileceğini ön görebiliriz. Bunlara 40-50 tane de polisimizin ve askerimizin şehadetine neden olanlar da katılabilir. 6 bin kişilik örgüt üyelerinin yüzde 90-92'sinin herhangi bir eyleme katılmadan örgüt içerisinde varlığını sürdürmüş olanlar. Bunlar için daha kolay bir eve dönüş programı yapılabilir. Devletin dağa çıkmış herkesle ilgili çok sağlam istihbarat bilgisi var. PKK bile bu kadar detaylı takip etmiyordur. Devletin hızlıca bir süreç işletmesi kolay görünüyor. Öncelik onların aileleri ile buluşmaları. Bunların rehabilitasyona ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi

Sürecin çok hassas bir nakış işler gibi takip edilmesi gerektiğini dile getiren Ekmen, Devlet Bahçeli ile telefon konuşmasını anlattı. Ekmen, bölge halkının Bahçeli'ye dua ettiğini söyledi. Ekmen, "Cumhuriyeti’nin 2. Yüzyılının anahtarı Sayın Bahçeli’nin bu perspektifi olabilir mi? dedim ve Sayın Bahçeli teşekkür maksadıyla beni aradı” dedi.