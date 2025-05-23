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Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya'yı bıçaklayan kız bakın kim çıktı

Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, Beşiktaş'taki evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Sosyal medyada tanıştığı kadın tarafından bıçaklandığı öğrenilen Sulukahya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üniversiteli genç kızın kaçış anının görüntülerini Ekol TV yayınladı.

Hollanda'da yaşayan, 63 Yaşındaki M. Serdar Sulukahya iddiaya göre sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla Beşiktaş'taki evinde buluşmak için plan yaptı. Beşiktaş'taki evinde kadınla buluşan Sulukahya, gecenin ilerleyen saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucu 20 yaşlarında olduğu iddia edilen kadın tarafından bıçaklandı. Sürünerek komşularından yardım isteyen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sulukahya Ameliyata alındı. Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi çıktı
Olay yerinden kaçan kadın emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Üniversite 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Fatma Gülsüm P.'nin olayın ardından panikle apartmandan kaçtığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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