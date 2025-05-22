BIST 9.462
DOLAR 38,92
EURO 44,08
ALTIN 4.121,37
YEREL

Okul bahçesinde saniye saniye dehşet! Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Sultanbeyli'de okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alındı. Teneffüs sırasında yaşanan dehşet çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir lisenin bahçesinde 11. sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet olduğu iddia edilen bir arkadaşını bıçaklayarak kaçtı.

Olayın ardından hastaneye götürülen yaralı öğrenci tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaçan öğrenci polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kadınlara özel banklardan erkek kovaladı
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kadınlara özel banklardan erkek kovaladı
Merzifon'da zabıtalarla engelli kişi arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma
Merzifon'da zabıtalarla engelli kişi arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma
Bursa'nın Gemlik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Neden Merkeze Çekildi?
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Neden Merkeze Çekildi?
Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda 272 şüpheli gözaltına alındı
Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda 272 şüpheli gözaltına alındı
Özgür Özel: “İmamoğlu’nun ‘gizli telefonu’ 5 yıldır kapalı”
Özgür Özel: “İmamoğlu’nun ‘gizli telefonu’ 5 yıldır kapalı”
Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti
Ali Koç’un dernek baskınına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Ali Koç’un dernek baskınına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Siber suçlara yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklandı
Siber suçlara yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul'da fenalaşıp yola düşen Azerbaycanlı adamı servis aracı ezdi
İstanbul'da fenalaşıp yola düşen Azerbaycanlı adamı servis aracı ezdi