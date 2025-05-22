Okul bahçesinde saniye saniye dehşet! Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı
Sultanbeyli'de okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alındı. Teneffüs sırasında yaşanan dehşet çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir lisenin bahçesinde 11. sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet olduğu iddia edilen bir arkadaşını bıçaklayarak kaçtı.
Olayın ardından hastaneye götürülen yaralı öğrenci tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaçan öğrenci polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.