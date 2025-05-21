BIST 9.490
DOLAR 38,82
EURO 44,02
ALTIN 4.133,56
GÜNCEL

Siber suçlara yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 334 şüpheliden 170'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, İstanbul, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Konya, Van, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Nevşehir, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kütahya, Kırşehir, Zonguldak, Niğde merkezli Bursa, Adana, Samsun, Aksaray, Edirne, Antalya, Karabük, Isparta, Tokat, Manisa, Hatay, Şırnak, Bitlis, Burdur, Giresun, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Eskişehir, Elazığ, Yozgat, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Iğdır, Kocaeli, Osmaniye, Rize, Sinop, Trabzon, Malatya ve Mardin olmak üzere 58 ilde operasyonlar düzenlendi, 334 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli "oltalama" siteleri üzerinden "yüksek kazanç, kapora, banka promosyonu" vaadiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

"Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği", "nitelikli hırsızlık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 170'i tutuklandı, 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul'da fenalaşıp yola düşen Azerbaycanlı adamı servis aracı ezdi
İstanbul'da fenalaşıp yola düşen Azerbaycanlı adamı servis aracı ezdi
Nissibi Köprüsü ile 10 yılda 3,3 milyar liralık tasarruf sağlandı
Nissibi Köprüsü ile 10 yılda 3,3 milyar liralık tasarruf sağlandı
İstanbul Pendik'te okulda skandal görüntü: Öğretmenden öğrenciye 'pisliksin...'
İstanbul Pendik'te okulda skandal görüntü: Öğretmenden öğrenciye 'pisliksin...'
Tiroid hastalıkları göz sağlığını tehdit ediyor!
Tiroid hastalıkları göz sağlığını tehdit ediyor!
47 ilde DEAŞ'a operasyon: 298 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ'a operasyon: 298 şüpheli yakalandı
Özgür Özel'in mitingte yuhalattığı Cem Küçük'ten açıklama
Özgür Özel'in mitingte yuhalattığı Cem Küçük'ten açıklama
İBB 3. dalga operasyonda nakit para ele geçirildi
İBB 3. dalga operasyonda nakit para ele geçirildi
Kaan Tangöze korsan yemin töreni sonrası ihraç edilen teğmenlere selam gönderdi
Kaan Tangöze korsan yemin töreni sonrası ihraç edilen teğmenlere selam gönderdi
Diyet yapmasına rağmen karnındaki şişlik inmeyen kadının rahminden 9 kilogramlık ur çıktı
Diyet yapmasına rağmen karnındaki şişlik inmeyen kadının rahminden 9 kilogramlık ur çıktı
Gaffar Yakınca'dan bomba sözler: Ekrem İmamoğlu etkin pişmanlık isteyebilir
Gaffar Yakınca'dan bomba sözler: Ekrem İmamoğlu etkin pişmanlık isteyebilir