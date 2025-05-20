Gaffar Yakınca'dan bomba sözler: Ekrem İmamoğlu etkin pişmanlık isteyebilir

Yazar Gaffar Yakınca, İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin itirafçı olmasıyla ilgili çarpıcı açıklama yaptı. Yakınca, "İmamoğlu burada kullanılan kişi olabilir. İmamoğlu'nun kendisi de etkin pişmanlıktan istifade etmek isteyebilir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve siyasi finansman soruşturmasının kilit tanıklarından Ertan Yıldız'ın itirafçı olması soruşturmada önemli bir gelişme olarak nitelendiriyor.

Ertan Yıldız, soruşturma kapsamında daha önce verdiği ifadede, Özyurtlar İnşaat başta olmak üzere bazı firmaların iştirakler üzerinden değil, İBB Fen İşleri gibi doğrudan daireler üzerinden kamuya iş alacak şekilde desteklendiğini söylemişti. Yıldız, bu yapıların Ekrem İmamoğlu döneminde siyasi-finansal çıkar ilişkileriyle beslendiğini öne sürmüştü.

Ekol TV'de Pınar Ardor'un sundugu programda konuşan yazar Gaffar Yakınca, çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

"Bence o 'turpun büyüğü' falan deniliyor ya, Ekrem İmamoğlu'ndan da yukarıda birileri var. İmamoğlu'nu birileri kullandı." ifadelerini kullanan Yakınca, "Bürakrosi, iş dünyası medya kim cemaatler ve istihbarat kuruluşları. Benim kanatime göre kirli işlere bulaşmış birisi. Kirli işlerin lideri belli ki o değil. Başka bir 1 numara var. Ekrem İmamoğlu da burada kullanılan kişi olabilir. Benim kanaatim şu. Bütün bu açıklamalar aslında İmamoğlu'na kapı aralamak. İmamoğlu'nun kendisi de etkin pişmanlıktan istifade etmek isteyebilir" dedi.