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Gösteri uçuşu yapan paramotor kamyonetin üzerine düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu yapan paramotor, park halindeki kamyonetin üzerine düştü.

8 Kasım Stadı'nda düzenlenen tören sırasında gökyüzünde Türk bayrağıyla bir süre uçuş gerçekleştiren paramotor pilotu Ersin Özkul, inişe geçtiği sırada teknik arıza yaşadı.

Kontrolden çıkan paramotor, Yeni Mahalle Emrullah Efendi Caddesi’nde park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pilot Özkul ve paramotor, itfaiye ekiplerince aracın üzerinden indirildi.

Pilotun yara almadığı kaza, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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