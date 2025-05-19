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Küçükçekmece'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında facia yaşanacaktı

Küçükçekmece'de, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında içinde havai fişek patlayan otomobilde hasar oluştu. İçinde bulunanlar yara almadan araçtan çıktı.

Kartaltepe Mahallesi Merkez Caddesi'nde ilerleyen 34 AR 3024 plakalı araçta, kutlama amacıyla yakılan havai fişeğin patlaması sonucu yangın çıktı.

Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yara almadan inerken, çevredekiler yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi.
Ayrıca otomobilde havai fişeğin patladığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, araçta patlayan havai fişek nedeniyle çevredeki vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.

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