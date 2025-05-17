Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un el sıkışma anları gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile arasındaki el sıkışma anı sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'ne katıldı. Avrupa’dan bir çok liderin katıldığı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Fransa lideri Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinin üzerine elini sertçe koyması sonrasında, Erdoğan Macron’un parmağını bırakmadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.