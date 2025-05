Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye menziline varacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul GENÇFEST Programı'nda terörün Türkiye'den tamamen biteceğini ve bu sorunun üstesinden geleceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı bu başarıyı elde etmesin de 'Terör devam edip gitsin.' diyecek kadar ihtiraslarının esiri olanlar var." dedi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde İstanbul GENÇFEST Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yarınlarımızın mimarı siz gençlerimizle İstanbul'da bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize sizlerin vasıtasıyla sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Gençlik kollarında çalışmış hareketimizin için yüreğini ortaya koymuş tüm arkadaşlarımı gönülden kutluyorum.

Programa katkı veren tüm konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu salonu dolduran genç yüreklere teşekkür ediyorum. Geleceğe dair ümitlerimizi yeşerten her bir gencimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyuyorum. Siz gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça çok daha büyük bir Türkiye görüyorum. Sizlere baktıkça ümidi sevgiyi merhameti büyük bir medeniyetin o zengin mirasını görüyorum. Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz. Her biriniz bu ülkenin ümidisiniz. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız.

"BİZ SIRADAN BİR DEVLET DEĞİLİZ"

Mevla birliğimizi daim kardeşliğimizi güçlü dayanışmamızı daim eylesin. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Biz öyle sıradan bir devlet değiliz. Biz öyle sıradan bir millet değiliz. Batı'dan Haçlılar geldi, Doğu'dan Moğollar geldi. Yaktılar, yıktılar, taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmadılar ama biz vazgeçmedik. Timur geldi filleriyle ordusuyla geldi, Anadolu'yu baştan başa işgal etti. Yılmadık, yıkılmadık. Ankara'ya kadar topraklarımızı kaybettik. Bittik tükendik demedik. Her bozgundan sonra yeniden toparlandık. Her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. Her seferinde daha güçlü filiz verdik. Her seferinde daha derinlere kök saldık. Bu aziz millet başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak damarlarımızda akan kanda o tarihin birikimi ve tecrübesi var. Bizi büyük bir millet yapan da o tecrübedir.

"KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ASIRLARDIR DURDURAMADILAR"

Biz büyük düşünen bir milletiz. Buraya nerden geliyorum? Arnavutluk'ta uluslararası bir toplantı yapıldı. Toplantımı yaptım ve gençlerle bulaşmak üzere oradan ayrıldım. GENÇFEST toplantım çok önemliydi. Sorun mu var? Allah'ın izniyle çözer geçeriz. Dert mi var? Devasını bulur gideriz. Engel, badire mi var? Hepsini aşar geçeriz. Bizim kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar. Bundan sonra da durduramazlar. Bırakın başkaları detaylarda kaybolup gitsin. Biz ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız. Gözlerimiz Filistin üzerinde Gazze üzerinde gözlerimiz Pakistan üzerinde gözlerimiz Libya'da Sudan'da Afrika'da Batı'da gözlerimiz Rusya Ukrayna savaşında.

Her birinde barış için ateşkes için tek tek çabalıyorız. Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diplomasisinin sancaktarlığını Türkiye yapıyor. Barış diplomasisin öncülüğünü Türkiye üstleniyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var. Masada ve sahada güçlü bir Türkiye var. Olayları tribünden izleyen değil yöneten yönlendiren bir Türkiye var.

"TERÖR TEHDİDİNİN OLMADIĞI BİR ÜLKEYİ İNŞA ETMEK İÇİN GAYRET İÇİNDEYİZ"

Bizi on yıllar boyunca medeniyet köklerimizden koparmaya çalıştılar. Kendi kültürümüze yabancılaştırmaya kalktılar. Onlara inat kardeşlerimizle birbirimize daha sıkı sarıldık. Mazimize sahip çıktık. Dostluğumuzu kardeşliğimizi bugünlere taşıdık. Geleceğimizi bu kardeşlerimizle birlikte hepimizin yararına olacak şekilde inşa ediyoruz. Ufkun ötesine bakarak kendi sokağımızı ihmal etmiyoruz. İçerde cepheyi güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. Memleket için aydınlık bir gelecek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Bu ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden biri Terörsüz Türkiye'dir. Şiddetin terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz.

"HEDEFE ULAŞANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Özgürce yaşamak için çok çetin mücadeleler verdik. Fidan gibi delikanlılarımız toprağa düştü. On binlerce canımızı terör saldırılarında kaybettik. Kahramanlarımız çoğu zaman en ön cephede bu vatan için şehit oldular, gazi oldu. Allah hepsinden razı olsun. Ekonomik açıdan da çok ağır bir faturayla karşı karşıya kaldık. 2 trilyon dolarlık kaynağı bu amaçla kullandık. Siyasette, demokraside birlik ve dirliğimizde pek çok sıkıntıyla yüzleştik. Uluslararası ilişkilerde bu meseleyle de uğraşmak zorunda kaldık. Bu musibetten ülkemizi ve milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas çok kararlı adımlar atıyoruz. Hedefe ulaşana kadar durmayacağız. Terör örgütü kendini feshettiğini silahları da bırakacağını açıklayınca içerde bazıları bundan rahatsız oldu. Terör örgütüne tek bir eleştirel cümle dahi kurmayanlar birden örgütün kanlı geçmişini hatırladı. Ekranlarda yüzlerini düşenleri mi ararsınız, köşelerinde karalar bağlayanları mı ararsınız, sözde kulis bilgileriyle fitne tüccarlığını yapanları mı ararsınız, neredeyse terör örgütüne gidip yapmayın bırakmayın diye yalvaracaklar.

"TÜRKİYE'Yİ 40 YILDIR SIRTINDA TAŞIDIĞI SIKINTIDAN KURTARACAĞIZ"

Bugüne kadar terörden beslendiler. Boğazda viskilerini yudumlayıp kendilerince devrimcilik oynarken terörden kazandılar, güçlendiler, kendilerine iktidar ve ikbal devşirdiler. Terör biterse beslendikleri bataklık kuruyacak, tezgahları dağılacak, istismar alanları kaybolacak, ideolojilerin kumdan kaleleri yıkılacak. Terör biterse yıllarca ekmeğini yedikleri düzenleri bozulacak. Onun için feryat figan ortalığı bulandırmaya çalışıyorlar. İstiyoruz ki kaderi de kederi de beraber göğüsleyelim. Sevincimizi de hüznümüzü de birlikte yaşayalım. Türküyle Kürdüyle Arabıyla Çerkeziyle Alevisiyle Sünnisiyle müşterek bir geleceği huzur içinde güvenle kucaklayalım. Çok yakın bir zamanda Türkiye'yi 40 yıldır sırtında taşıdığı sıkıntıdan kurtaracağız. Bunu başardığımızda Türkiye'de yepyeni bir dönem başlayacak.

Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek. Gençlere açıkça yalan söyleyenler, kışkırtanlar, sokağı adres olarak gösterenler eninde sonunda kaybedecekler. Gençlerin eline kalem, kitap, bilgisayar yerine molotof verenler, balta verenler, silah verenler inşallah kaybedecekler. Kazanan Türkiye olacak. 86 milyon olacak. Birlik ve beraberliğimiz olacak.

"DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN SEVİYELERE GELDİK"

Siyasette bürokraside çok daha güçlü bir şekilde yer almanızı temin ettik. Üniversitelerimizin spor tesislerimizin sayılarını artırdık. Koşullarını iyileştirdik. Gençlerimizin için imkânlarımızı sonuna kadar seferber ettik. Savunma sanayimizi bu ülkenin genç evlatlarına emanet ettik. Artık İHA'larımız SİHA'larımız AKINCI'larımız var, artık insansız hava araçlarımız var. Biz dünyada parmakla gösterilen seviyelere geldik. Sizlerle ne kadar iftihar etsek azdır. Sizlere olan inancımız kelimelerle ifade edilemeyecek kadar güçlü. Geleceği gençlerle şekillendirmeyi sürdüreceğiz.