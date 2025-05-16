BIST 9.554
DOLAR 38,84
EURO 43,47
ALTIN 3.969,41
DÜNYA

Liderlerin yapay zekayla yapılan çocukluk halleri güldürdü! Erdoğan'a bakın

ARNAVUTLUK'ta bulunan liderlere yapılan yapay zeka sürprizi eğlenceli anlar yaşattı. Liderlerin çocukluk halleri yapay zekayla canlandırıldı. Recep Tayyip Erdoğan ve Haydar Aliyev'e bir bakın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Avrupa Zirvesi açılış oturumunda, liderlere bir sürpriz yapıldı. Programda, liderlerin yapay zekâyla canlandırılmış çocukluk hâlleri ekrana yansıtıldı. 

Liderler hazırlanan sürpriz videoyu kahkahalar atarak izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluk halinin bıyıklı olması güldürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Başbakan Edi Rama'nın ayakkabıları olay oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatinden kaçmadı Arnavutluk Başbakanı Rama mevkidaşı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Arnavutluk Başbakanı Rama mevkidaşı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
Arnavutluk Başbakanı Rama mevkidaşı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine sert çıktı: Bu protestoyu bitirin!
İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine sert çıktı: Bu protestoyu bitirin!
Trump’ı BAE Başkanlık Sarayı’nda saçlarını sallayan kızlar karşıladı görüntüler gündem oldu
Trump’ı BAE Başkanlık Sarayı’nda saçlarını sallayan kızlar karşıladı görüntüler gündem oldu
Kürtler özerklik mi istiyor? DEM lideri Tuncer Bakırhan canlı yayında açıklıkla söyledi
Kürtler özerklik mi istiyor? DEM lideri Tuncer Bakırhan canlı yayında açıklıkla söyledi
DEM Partili vekil Meclis'te Kürtçe konuştu: MHP'li Celal Adan mikrofonu kapadı
DEM Partili vekil Meclis'te Kürtçe konuştu: MHP'li Celal Adan mikrofonu kapadı
Özgür Özel: A,B,C,Z planımız Ekrem İmamoğlu
Özgür Özel: A,B,C,Z planımız Ekrem İmamoğlu
Bakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Medinskiy ile görüştü
Bakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Medinskiy ile görüştü
Bakan Bolat: ihracat ve istihdamda rekor artış
Bakan Bolat: ihracat ve istihdamda rekor artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz diz çökmez, çökmemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz diz çökmez, çökmemiştir
Rusya'dan barış mesajı: Hedef uzun vadeli çözüm
Rusya'dan barış mesajı: Hedef uzun vadeli çözüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar