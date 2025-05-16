Liderlerin yapay zekayla yapılan çocukluk halleri güldürdü! Erdoğan'a bakın
ARNAVUTLUK'ta bulunan liderlere yapılan yapay zeka sürprizi eğlenceli anlar yaşattı. Liderlerin çocukluk halleri yapay zekayla canlandırıldı. Recep Tayyip Erdoğan ve Haydar Aliyev'e bir bakın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Avrupa Zirvesi açılış oturumunda, liderlere bir sürpriz yapıldı. Programda, liderlerin yapay zekâyla canlandırılmış çocukluk hâlleri ekrana yansıtıldı.
Liderler hazırlanan sürpriz videoyu kahkahalar atarak izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluk halinin bıyıklı olması güldürdü.