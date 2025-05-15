Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin MİT tarafından titizlikle izleneceğini belirtti. Erdoğan, "Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak" dedi. Erdoğan, "Terör meselesini tamamen geride bıraktıktan sonra Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin MİT tarafından titizlikle izleneceğini belirtti. Erdoğan, "Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak" dedi. Erdoğan, "Terör meselesini tamamen geride bıraktıktan sonra Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak" diye konuştu.