BIST 9.558
DOLAR 38,68
EURO 43,43
ALTIN 3.986,41
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin MİT tarafından titizlikle izleneceğini belirtti. Erdoğan, "Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak" dedi. Erdoğan, "Terör meselesini tamamen geride bıraktıktan sonra Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin MİT tarafından titizlikle izleneceğini belirtti. Erdoğan, "Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak" dedi. Erdoğan, "Terör meselesini tamamen geride bıraktıktan sonra Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Kemal Memişoğlu: "Biraz fazlamız varmış iş başa düştü...
Bakan Kemal Memişoğlu: "Biraz fazlamız varmış iş başa düştü...
Motosiklet hırsızının kimliği şaşırttı! Kılık değiştirdiği anlar kameraya yansıdı
Motosiklet hırsızının kimliği şaşırttı! Kılık değiştirdiği anlar kameraya yansıdı
Cengiz Çandar Kürt TV kanalında YPG de silah bırakacak mı sorusuna öyle sinirlendi ki...
Cengiz Çandar Kürt TV kanalında YPG de silah bırakacak mı sorusuna öyle sinirlendi ki...
Solaryuma gidecekseniz bir kez daha düşünün
Solaryuma gidecekseniz bir kez daha düşünün
18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı
18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı
Korkunç olay! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
Korkunç olay! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray!
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray!
Özgür Özel, Nureddin Yıldız'ı yuhalattı: Birlikte yuhalayın anasını...
Özgür Özel, Nureddin Yıldız'ı yuhalattı: Birlikte yuhalayın anasını...
Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
Suriyeli bakan ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti! Trump Erdoğan istedi demişti
Suriyeli bakan ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti! Trump Erdoğan istedi demişti
Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı
Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı
Elektronik sigaralar masum değil! Prof. Dr. Emin Akkoyunlu, olumsuz etkilerini sayarak uyardı
Elektronik sigaralar masum değil! Prof. Dr. Emin Akkoyunlu, olumsuz etkilerini sayarak uyardı