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Özgür Özel, Nureddin Yıldız'ı yuhalattı: Birlikte yuhalayın anasını...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Silivri’de düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'ı protesto eden 6 öğrencinin tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Özel, Boğaziçi öğrencilerini savunurken iktidarı provokasyonla suçladı ve Çatalca Müftüsü ile Nureddin Yıldız’a yönelik sert ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Silivri'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu. Özel, Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'ı protesto eden 6 kişinin tutuklanmasına ilişkin olarak, "7 yaşındaki evladınızı 25-40 yaşında birine vermeyi mübah görenlere karşı hepimizin evlatlarını savunan Boğaziçi'nin aslan evlatlarına ne konuşuyorlar?

97 arkadaşımız gözaltında, 6’sı tutuklandı. Bu kirli hesapları yapan zihniyetlere diyorum ki: Bu millet her şeyi görüyor. Boğaziçi'ni provoke eden de, marjinal olan da sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ayrıca, toplanan halka Çatalca Müftüsü ile Nureddin Yıldız'ı yuhalatarak 'Volkan Konak ölünce, arkasından hakaret eden, söven komşunuz güzel Çatalca'nın o çirkin adamı, Çatalca müftüsüyle bu Nurettin Yıldız'ı birlikte yollayın anasını! Birlikte yollayın...' şeklinde konuştu.

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