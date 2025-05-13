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Muslera'ya sorulan soruya Fatih Tekke yanıt verdi: Kabul etmiyorum

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında Galatasaray kaptanı Muslera, eldivenlerini Uğurcan'a teslim etme sorusuna "kararlar alınmalı" yanıtını verirken, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise bu soruya tepki göstererek Uğurcan'ın zaten efsane olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı.

Basın toplantısında konuşan Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera, kupayı kazanmak istediklerini söyledi. 

"Eldivenleri Uğurcan'a teslim eder misin?"

Bir gazeteci Fernando Muslera'ya "Sezon sonu sözleşmen bitiyor. Yanında Uğurcan gibi bir kaleci var. Gözün kapalı eldivenleri ona teslim eder misin?" şeklinde soru sordu.

Muslera: Kararların alınması gerekiyor

Uruguaylı file bekçisi bu soruya "Ben hoca değilim. Uğurcan'ın kapasitesi çok belli. Fakat kararların alınması gerekiyor." diye yanıt verdi.

Fatih Tekke: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise araya girerek "Muslera'nın eldivenleri bırakmasına gerek yok. Uğurcan'ın efsane olduğu eldivenleri var zaten. Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Ben Uğurcan'ın yerine cevap vereyim." ifadelerini kullandı.

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