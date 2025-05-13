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POLİTİKA

Özgür Özel : Ben 180 derece dönen biri değilim deyip masaya vurdu

CHP lideri Özgür Özel, dün terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesinin ardından bugün sürece dair bambaşka açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in değişen söylemi kadar MHP Genel Başkanı için kullandığı ifade çok tepki çekecek görünüyor. Özel, "Ben kimsenin düğmeye basmasıyla 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Bugün Devlet Bahçeli öyle bir siyasetçidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın fesih kararını duyurmasının ardından dün olumlu sinyaller vermişti. Bugün FOX TV ekranlarında İlker Karagöz ile Çalar Saat programına çıkan Özgür Özel'in 'olumlu' havası gitmiş görünüyordu.

Özgür Özel'in, Devlet Bahçeli için kullandığı "180 derece döndü" söylemi ise kavga çıkaracak türdendi. İşte Özgür Özel'in o açıklamaları;

Bahçeli öyle bir siyasetçi
-Biz diyoruz ki mevcut anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz. İkincisi efendim bir yerlerde karar verilmiş derin devlet varmış düğmeye basmışlar, devlet bey ne derse devlet onu yaparmış falan. Ben bu kadar inorganik bir siyasetçinin parçası değilim.

-Ben kimsenin düğmeye basmasıyla 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Onu yapmak yerine siyaseti bırakırım, onu yapmak yerine her şeyden vazgeçerim ama doğru bildiğimden vazgeçmem. 

Biz kumanda edilen, bir düğmeye basmakla 180 derece dönen siyasetçilerden değiliz. Bugün Devlet Bahçeli öyle bir siyasetçidir."

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