Ses Partisi lideri Bahçeli için ağlayınca spikerin verdiği tepki; 'Ay kıyamam...

PKK'nın kendini feshetme kararını Ekol TV canlı yayınında yorumlayan SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey gözyaşı döktü. 'Devlet Bahçeli'nin Kürtlerin duasıyla iyileştiğini söyleyen Atıf Özbey, ağlamaya devam edince spiker 'ay kıyamam ben size ya' deyiverdi...

SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey, PKK'nın fesih kararı almasını EKOL TV ekranında yorumladı. Devlet Bahçeli'nin süreçteki önemine dikkat çeken Atıf Özbey, onun hastalığından söz ederken ağladı.

Atıf Özbey "Allah’ın izniyle, Kürtlerin ettiği dualarla Sayın Bahçeli ayağa kalkacak demiştim. Bir an korktuk; süreç onsuz devam etseydi, belki bambaşka bir yöne gidebilirdi. Sayın Bahçeli de biliyor ki, bu acının en büyüğünü Kürtler yaşadı" dedi.

Atıf Özbey ağlayarak konuşunca Ekol TV spikerinin 'ay kıyamam ben size ya' sözleri ekrana yansıdı.