BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
SPOR

Skandal görüntü! Maç sonu başkandan teknik direktöre sahada azar

Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest, küme düşmesi kesinleşen Leicester City ile 2-2 berabere kaldı; Şampiyonlar Ligi umutlarına darbe aldı. Maç sonrası sahaya inen kulüp başkanı Evangelos Marinakis’in teknik direktör Nuno Espirito Santo’yu azarlaması dikkat çekti.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest ile Leicester City 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme yolunda ağır darbe alan ev sahibi takımın gollerini; 25. dakikada Gibbs-White ve 56. dakikada Wood kaydetti.

Küme düşmesi kesinleşen konuk takımda golleri 16. dakikada Coady ve 81. dakikada Buonanotte attı.

Nottingham Forest bu skorla beraber puanını 62 yaptı ve 7. sırada kaldı. 19. sırada bulunan Leicester City ise puanını 22 yaptı.

BAŞKAN SAHAYA GİRDİ

Maçın ardından sahaya giren kulüp sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, sahada teknik direktör  Nuno Espirito Santo'yu azarladı. 

Kısa süren tartışma sonrası başkan sahadan ayrıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi
Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi
Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası araç içi kamerasında
Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası araç içi kamerasında
AK Parti'den 'Anneler Günü'ne özel video
AK Parti'den 'Anneler Günü'ne özel video
Kerem Aktürkoğlu attı, şampiyonluk ümidi son haftaya kaldı
Kerem Aktürkoğlu attı, şampiyonluk ümidi son haftaya kaldı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye hakem göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye hakem göndermesi
PKK kongresinden dikkat çeken 4 karar
PKK kongresinden dikkat çeken 4 karar
ATMACA TCG Kınalıada'dan fırlatıldı: Hedefi tam isabet böyle vurdu!
ATMACA TCG Kınalıada'dan fırlatıldı: Hedefi tam isabet böyle vurdu!
Tekirdağ'da otizmli çocuğa darp! Görüntüleri izleyen baba soluğu savcılıkta aldı
Tekirdağ'da otizmli çocuğa darp! Görüntüleri izleyen baba soluğu savcılıkta aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Lupus hastalığının belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri
Lupus hastalığının belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri
Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı
Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı