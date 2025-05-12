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Dolandırıcılık şebekesine yönelik 17 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 73 'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 17 ilde bazı kişilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıklarının, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıklarının ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini belirtti.

402 vatandaşı dolandırdıkları belirlenen 160 zanlının gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

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