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MSB paylaştı: Bayraktar TB3 TCG Anadolu'ya başarıyla indi

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3 SİHA’nın Keşan’dan havalanarak Dalaman açıklarındaki TCG Anadolu gemisine başarılı iniş anlarını içeren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ayten Alpman’ın “Memleketim” şarkısı eşliğinde yayımlanan videoda, TB3’ün görev intikali öne çıkarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar TB3'ün Keşan'dan havalanarak Dalaman açıklarındaki TCG Anadolu gemisine iniş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, "Denizlerdeki gücümüze güç katan Bayraktar TB3, Keşan'dan havalanarak Dalaman açıklarındaki TCG Anadolu'ya başarılı bir intikal gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Bayraktar TB3'ün Keşan'dan kalkışı ve TCG Anadolu'ya indiği görüntülerin yer aldığı video, Ayten Alpman'ın seslendirdiği "Memleketim" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

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