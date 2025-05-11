Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar kapanarak sayım süreci başladı. Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan kongreye 27 bin 588 oy hakkı olan üyeden yaklaşık 5 bin 500’ü katılım sağladı.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının belli olacağı kongrede üyeler, 30 sandıkta oy kullandı.

27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un başkanlık yarışı verdiği genel kurula, yaklaşık 5 bin 500 üye katıldı.