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PKK kongresinden dikkat çeken 4 karar

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, PKK'nin fesih ve silah bırakma süreciyle ilgili olarak kongrede alınan 4 kritik kararı tv100 canlı yayınında açıkladı.

Terörsüz Türkiye süreciyle başlayan süreçte PKK kongresini toplamıştı. Kongrenin toplanması sonrasında örgütten bir fesih veya silah bırakma kararı henüz açıklanmazken o kongrede alınan kararları Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek canlı yayında açıkladı.

İŞTE O 4 KARAR

1- PKK Türk devletine karşı yürüttüğü siyasi ve askeri bütün çatışmalar durduracak.

2- PKK’nın kendini feshiyle beraber tüm PKK çalışmaları durdurulacak.

3- Kongre açıklandığı tarihten itibaren PKK hiçbir yerde askeri ve siyasi çalışma yürütmeyecek.

4- PKK Başkanlık Konseyi süreçten sorumlu olacak, silahların teslimi konusunda ortak komite kurulacak.

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