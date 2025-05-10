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Yılmaz Özdil: CHP’yi geri almadan Türkiye geri alınamaz

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’de CHP'deki dönüşüm sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdil, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluşunu “guguk kuşu operasyonu” olarak niteledi, Sezgin Tanrıkulu'nun partiye alınmasını sert sözlerle eleştirdi. “Atatürkçüler partiden tasfiye edildi, Tanrıkulu hâlâ orada” diyen Özdil, CHP’nin kimliksizleştirildiğini savundu.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV yayınında CHP’nin son 15 yıldaki siyasi dönüşümüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdil, 2010 yılında yaşanan “kaset skandalı” sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun “guguk kuşu operasyonuyla” CHP Genel Başkanlığına getirildiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu’nun ilk iş olarak Sezgin Tanrıkulu’nu partiye davet ettiğini belirten Özdil, “Tanrıkulu önce milletvekili yapıldı sonra genel başkan yardımcısı oldu. Kendisi PKK’lıların avukatıydı. Beni de Diyarbakır Baro Başkanı olarak dava eden oydu” dedi.

Özdil, CHP'nin o tarihten sonra Atatürkçü ve yurtsever kadrolardan sistemli biçimde arındırıldığını öne sürdü. “Partinin kurumsal kimliği değiştirildi, kimliksizleştirildi” diyen Özdil, “CHP’yi geri almadan Türkiye’yi geri almak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu’nun bugün halen partide yer aldığını ve muhalif televizyonlara çıkarak “basın özgürlüğü” üzerine konuştuğunu söyleyen Özdil, “Bu kişi benim hapse atılmam için suç duyurusunda bulundu. Şimdi de özgürlükten söz ediyor” diye konuştu.

Özdil ayrıca, Tanrıkulu’nun kendisine attığı özel bir mesajda “Beni ne kadar eleştirirsen partideki yerim o kadar güçleniyor” dediğini de iddia etti.

“Tanrıkulu siyasete devam etsin ama gitsin Dem Parti'de yapsın” diyen Özdil, "siyaseti niye CHP'de yapıyorlar, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu şekilde kimliksizleştirdiler, kişiliksizleştirdiler" ifadelerini kullandı.

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