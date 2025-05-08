Beyazıt mitingindeki ışık tartışmasına valilikten açıklama

CHP’nin Beyazıt Meydanı’ndaki mitinginde ışıklandırma araçlarının alana sokulmadığı iddiasına valilik kaynakları, araç plakalarının önceden bildirilmediğini belirterek yanıt verdi.

CHP'nin dün akşamki tartışmalı Beyazıt mitingine ilişkin iddialara Valilik kaynaklarından yanıt geldi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında dün Beyazıt Meydanı'nda yapacağı miting alanının karanlıkta kalması üzerine partiden ışık taşıyan araçların miting alanına alınmadığı iddiası gelmişti.

İddialar üzerine tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, iddiaları Valilik kaynaklarına sordu. Valilik kaynakları alana alınacak olan araçların bildirilmesi zorunluluğunun bulunduğunu kaydederek, ışık taşıyan aracın bildiriminin yapılmadığını ifade etti.

Valilik kaynaklarının açıklaması sonrasında ise CHP'den Ali Mahir Başarır'dan cevap geldi.

VALİLİK KAYNAKLARINDAN tv100'E ÖZEL AÇIKLAMA

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par "Konuyu valilik kaynaklarına sordum. Meydana girecek araçların plakalarının önceden bildirilmesi gerektiğini ve CHP tarafından bu bildirimin yapılmadığı ifade edildi." dedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR: ARAÇ PLAKASINI BİLDİRMEDİĞİMİZ DOĞRU DEĞİL

Başarır, “Ben bizzat, ışık ve jeneratör aracını alana 4 saat sokamadım. En son araca binerek alana girdim. Sorun elektrik kesintisi değildi. Işıklandırma cihazları ve jeneratörler alana sokulmadı. Araç plakasını bildirmediğimiz doğru değil. Çünkü araç alana 5 saat önce geldi." şeklinde yanıt verdi.