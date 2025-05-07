CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'dan polise: Hasta mısın nesin?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında İstanbul Beyazıt Meydanı'nda halka seslendi. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır alanda polislerle tartıştı.

CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, miting sırasında görevi polislerle sert bir tartışma yaşadı.

Görevini yapan polise 'hasta mısın nesin?' şeklinde hitap eden Başarır'a polis memurundan ise gayet makul bir şekilde cevap geldi.

'Bu nasıl üslup neden hakaret ediyorsunuz' şeklinde serzenişte bulunan polislerle CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tartışması bir süre daha devam etti.