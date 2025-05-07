Donald Trump ile Kanada Başbakanı'nın 51. eyalet diyaloğu bomba

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 51. eyalet olması yönündeki söylemini bu kez Kanada Başbakanı Mark Carney'e iletti. Carney “Kanada satılık değil” diyerek net bir yanıt verirken, Trump ise “Asla, asla deme. Zamanla göreceğiz” ifadesiyle ısrarını sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı günden itibaren sınırları genişletme arzusunu açıkça dile getiriyor.

"Kanada ABD'nin 51. eyaleti olmalı" ifadelerini hemen hemen her fırsatta dile getiren Trump, konuyu bir de Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney'a açtı..

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırladı.

İki lider basına açık yapılan görüşmede yaptıkları açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

"KANADA SATILIK DEĞİL"

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın Kanada'yla ilgili söylemlerine değinerek "Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak." dedi.

TRUMP: ZAMANLA GÖRECEĞİZ

Trump, Carney'in sözlerine karşılık olarak, "Asla, asla deme. Zamanla göreceğiz." diyerek Kanada'nın 51. ABD eyaleti olabileceğini işaret etti.