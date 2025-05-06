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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! Özgür Özel saldırgan Tengioğlu'nun ihbarını paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun ocak ayında Saraçhane’ye gelip 'İmamoğlu’na suikast planı var' dediğini aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, kendisine yönelik yumruklu saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun çok tartışılacak iddiasını gündeme getirdi.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun tutuklanmasının ardından seslenen Özgür Özel, Tengioğlu'nun daha önce Saraçhane'ye geldiğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceğini söylediğini belirtti.

Özel, "Işık hızıyla tutuklanmış. Bu soru sorulmadıysa geri çağırsınlar! Bu yılın ocak ayında evlat katili saldırgan İBB'ye gelmiş, 'Koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor, talimat verildi; İmamoğlu'na suikast düzenlenecek' demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış, bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağrıp vermişler bunu dinleyin diye? Saraçhane'ye gelecek, kapıyı çalacak, 'ben iki evladın katili, 4 yıl önce çıktım içeriden, koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu'na suikast emri aldılar, bilginiz olsun' diyecek. " dedi.

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